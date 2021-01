Licari, Ethikos: ”Recovery Fund, scippo al sud e alle infrastrutture”. Cancelleri dov’è?

In questa intervista il presidente dell’associazione Ethikos per il territorio, Salvatore Licari ci mostra un documento della camera dei deputati del 23 novembre scorso. Erano previsti 20 miliardi per il sud con il fondo sviluppo e coesione. Nello specifico per la Sicilia erano previsti 5 miliardi e di questi, 4 miliardi e mezzo erano destinati alle infrastrutture. Questi soldi stanno per essere girati con il Recovery fund nell’ambito delle spese nazionali. E il vice Ministro Cancelleri non dice nulla?

