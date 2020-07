Lettera del direttore del QdS Carlo Alberto Tregua ad Antonello Piraneo de La Sicilia

Di seguito la lettera del direttore del QdS Carlo Alberto Tregua al direttore de La Sicilia, Antonello Piraneo, in riferimento alla notizia riportata dal quotidiano sulla sentenza del Tribunale di Catania che lo vede coinvolto.

Illustre Direttore,

l’articolo comparso oggi sul Tuo giornale abbisogna di alcune precisazioni, che Ti chiedo di pubblicare.

1. La sentenza che mi ha penalizzato è semplicemente sbagliata per quanto segue:

• La mia società editoriale ha subito due verifiche da parte della Polizia economico- finanziaria della Guardia di Finanza: la prima, durata 17 mesi, sotto il profilo amministrativo; la seconda, durata 3 mesi, sotto il profilo fiscale.

• Le due verifiche hanno avuto il risultato concretizzato in due fatti che sono stati ipotizzati come reati: il primo per una consulenza editoriale, che è stata ritenuta parzialmente inesistente; il secondo per alcuni degli abbonamenti redatti in conformità alla L. n. 103/2012, art. 1, c. 3. Queste sono le due ipotesi di reato e non la falsa diffusione di copie.

Infatti, la Guardia di Finanza ha verificato, durante i periodi indicati, le tirature presso lo stampatore, la diffusione presso Poste italiane e la distribuzione presso i distributori, trovando i dati perfettamente veri, come risulta dai verbali della stessa Guardia di Finanza.

2. Dunque i supposti reati riguardano la consulenza editoriale e gli abbonamenti citati. Per queste due ipotesi, io e gli altri amministratori abbiamo subito due processi: uno sotto il profilo fiscale e l’altro sotto quello amministrativo.

Nel processo fiscale il giudice ha verificato che la consulenza c’era stata effettivamente e gli abbonamenti erano stati redatti secondo le norme citate. Per conseguenza ha pronunciato sentenza di piena assoluzione perché il fatto non sussiste. Si badi, tale sentenza non è stata appellata dalla Procura ed è quindi diventata definitiva.

L’altro giudice, invece, ha ritenuto che la consulenza non ci sia stata, nonostante le prove documentali e testimoniali prodotte in giudizio.

Delle due l’una: o la consulenza c’è stata o non c’è stata. Il primo giudice, con sentenza passata ingiudicato, ha dichiarato che c’è stata; il secondo, con sentenza che verrà appellata, il contrario.

3. Non ci sto ad essere considerato un truffatore dopo sessantadue anni di onorato lavoro e quarantuno di altrettanta onorata direzione del QdS. Per tali anni mi è stata contestata solo qualche contravvenzione stradale, avendo gestito le aziende sempre in stretta conformità alle leggi e corrisposto tutte, ma proprio tutte, le imposte dovute all’erario.

Attendo con serenità la sentenza di secondo grado, continuando a manifestare totale fiducia nella Magistratura, anche in qualche giudice che sbaglia.

Carlo Alberto Tregua