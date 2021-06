Lega Giovani Sicilia: Francesco Leonforte sarà il referente regionale del tavolo professioni con delega all’ambito sanitario

Il Movimento Giovanile della Lega per Salvini Premier continua il suo percorso di radicamento nell’Isola con la costruzione dei vari dipartimenti tematici.

Francesco Leonforte è un giovane medico originario della provincia di Enna, specializzando in igiene e medicina preventiva, con alle spalle un’esperienza politica all’interno del Senato Accademico dell’Università degli studi di Catania.

Da oltre un anno ha intrapreso un dialogo e confronto costante con i giovani salviniani interessandosi ad ampio raggio delle problematiche attinenti il percorso formativo e lavorativo dei giovani medici siciliani, nonché di tutte le professioni sanitarie con attenzione anche nei confronti degli operatori socio-sanitari.

«Valorizzare coloro i quali hanno dato una mano fondamentale nella gestione della pandemia è la nostra priorità, questi vanno sicuramente riconvertiti e ricollocati nei vari presidi ospedalieri» dichiara Leonforte aggiungendo che «la battaglia del futuro sarà incentrata verso una sanità maggiormente indirizzata agli odierni standard europei, per questo ho assunto l’onere e l’onore di dare il mio contributo ad un movimento di spicco e strutturato come la Lega Giovani Sicilia.»

«La presenza di Francesco Leonforte certifica la crescita costante della nostra comunità che, messe le basi sui territori, nelle scuole, e negli atenei finalmente si apre a tutti quei giovani professionisti competenti che hanno la voglia di scrivere il futuro della nostra Sicilia» così concludono i Coordinatori della Lega Giovani Alessandro Lipera (Sicilia Orientale) e Giuseppe Miccichè (Sicilia Occidentale).

