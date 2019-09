L’E-commerce cresce da Sud: grandi speranze ma con riserva

Come la Sicilia e le regioni del Sud Italia stanno cavalcando l’onda degli acquisti online e come (e se) supereranno il nodo della logistica e del “last mile”

Le previsioni parlano chiaro e dicono che nel 2022, cioè tra pochissimo se ragioniamo in termini economici, un terzo della popolazione mondiale acquisterà online, superando il tetto già raggiunto dei 2 miliardi di compratori via web allo stato attuale.

Anche in Italia, inizialmente più lenta rispetto al resto d’Europa nell’avanzamento della modalità di acquisto sul web, segna un trend in forte crescita.

La sorpresa più interessante in tal senso riguarda soprattutto le regioni del Sud Italia e le aree urbane e sub urbane medio piccole.

Infatti, secondo i dati diffusi da InfoCamere e Unioncamere, raccolti sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio, a fine 2018 le imprese operanti nel circuito dell’e-comemrce erano oltre venti mila, registrando un valore triplo rispetto a dieci anni fa.

Le regioni a maggiore crescita di realtà commerciali con vendita on line sono Lombardia, Campania e Lazio e questo non ci stupisce, trattandosi in generale delle regioni storicamente più legate all’innovazione e ovviamente anche alla grande industrie e all’export internazionale.

La sorpresa si legge nei dati relativi al ritmi di crescita, dove primeggiano Campania Abruzzo e Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia, con aumenti medi annui tra il 25% e il 35%.

Non è la sola sorpresa data dalla rivoluzione del commercio via web: un’analisi svolta da Ebay, colosso della vendita di beni online, registra che nel 2018 il 65% delle nuove aziende registratesi per la vendita online provenivano da piccoli centri, e la Sicilia è nella top 3 delle regioni a maggior tasso di attività e crescita, insieme a Campania e Lombardia.

I motivi della crescita dell’e-commerce al Sud

Di certo la frontiera del commercio via web e della promozione on line ha democratizzato molto i processi di marketing, rendendo più facile anche per un brand medio piccolo farsi notare nella giungla dei marchi maggiori.

Il commercio all’epoca dei byte ha permesso anche a piccole medie imprese radicate su territori commercialmente (un tempo) secondari di farsi una strada e lanciarsi nel mondo del social advertising, dell’influencer marketing, delle adv di Google, oggi canale fondamentale per “esistere” nel commercio.

Insomma, siamo in un’epoca in cui per stare sul mercato e per vendere è necessario innovare e il sud, in particolare la Sicilia, negli ultimi 20 anni ha prodotto ingegneri, informatici, tecnici del mondo del web e della comunicazione social giovani, preparati e, soprattutto, motivati dalla voglia di investire nel proprio territorio.

Motivazione, preparazione, energia e orientamento all’innovazione sono le parole chiave alla base di questi dati.

Il nodo della geografia e della logistica

Ma la favola rischia di interrompersi qui, perché ogni bene acquistato

on line da una piattaforma user friendly, ricca di ottimi prodotti venduti

on line con le ultime tecnologie, deve poi essere consegnata fisicamente ad un destinatario.

E la consegna veloce è oggi un tassello fondamentale per far sì che un’impresa resti sul mercato.

Tutti i trader on line sanno, o almeno dovrebbero sapere, che le tra prime informazioni che un utente legge su un sito e-commerce ci sono i dettagli sulla consegna, dalle tempistiche alla tracciabilità, fino alla gestione del reso.

L’esperienza del così detto ultimo miglio, in gergo Last-Mile, fa la differenza in una recensione, e le recensioni fanno, a loro volta, la differenza sulla sopravvivenza di un brand.

Scegliere lo spedizioniere migliore a seconda del luogo, potersi affidare su un sistema di gestione logistica ineccepibile è il vero vulnus delle aziende di territori più complessi su un piano infrastrutturale, come le regioni del Sud e in particolare le località più remote.

Il tracking del pacco è un’altra cosa ormai irrinunciabile nelle spedizioni: i beni vengono consegnati solo a domicilio e per un utente che ha ordinato una merce sapere esattamente a che ora la riceverà è condizione irrinunciabile per fare un acquisto: ovviamente poter avere sempre sotto mano il percorso del proprio pacco ha una valenza anche psicologica molto rassicurante. È un modo per comunicare al cliente che il venditore, anche tramite gli spedizionieri, si sta prendendo cura del bene in questione.

Se la Sicilia e il Sud riusciranno a scavalcare gli ostacoli infrastrutturali tramite i mezzi messi a disposizione, saremo ufficialmente in un nuovo Rinascimento dell’economia meridionale.