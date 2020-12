Le app per ascoltare le radio locali della Sicilia direttamente da smartphone

Fare shopping, guardare la TV, scoprire che tempo farà e imparare una lingua: sembra non ci siano limiti a quello che siamo in grado di fare con il nostro smartphone. Rivoluzionando la nostra fruizione dei media, questi dispositivi, grazie alle app, rendono inoltre facilissimo anche ascoltare la radio. E non si tratta solo di grandi emittenti nazionali: è possibile portare sempre con sé in tasca anche i programmi delle radio regionali come quelle della Sicilia.

La rivoluzione delle app

Per capire appieno quanto sia importante ascoltare la radio direttamente con le app, bisogna prima fare un passo indietro e analizzare quali sono le caratteristiche veramente rivoluzionarie di questa tecnologia. Le applicazioni, infatti, permettono agli utenti di accedere a una miriade di servizi in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Regalando questa libertà, allargano i nostri orizzonti e non ci relegano più a un luogo solo: ci permettono ad esempio di visitare virtualmente una casa in vendita direttamente dallo smartphone con l’app di immobiliare.it o di guardare film in anteprima come fossimo al cinema sul tablet grazie all’app di netflix.com.

La libertà donata dalle app non è però solo limitata allo spazio: anche il tempo ora è nelle nostre mani e possiamo inoltre scegliere quando giocare a blackjack, roulette o poker su uno dei casinò online elencati da casinos.it che mettono a disposizione app per device mobili, incontrando veri croupier e affrontando avversari in diretta senza però dipendere dagli orari, spesso limitanti, dei casinò tradizionali.

Stesso discorso vale per le applicazioni come duolingo.com che offrono la possibilità di imparare una lingua e di organizzare liberamente il proprio piano di studi. Dunque, le app che permettono di ascoltare le radio locali uniscono queste due funzionalità: da una parte sono

disponibili per chi è lontano dalla regione senza quindi dipendere dalle onde radio che vengono captate solo entro una certa distanza, e allo stesso tempo permettono di ascoltare la radio in qualsiasi momento senza dover dipendere da una radio fisica o dall’autoradio

dell’auto, talvolta permettendo anche di accedere a vecchie registrazioni da riascoltare a piacimento.

Ascoltare le radio siciliane da smartphone

Una regione grande e ricca di iniziative culturali locali, che possono essere approfondite su giornalenisseno.com/cultura, come la Sicilia non poteva che offrire moltissime radio locali dedicate a determinate province o a tutto il territorio e disponibili sui principali store come

play.google.com o apple.com/it/ios/app-store. Tra queste, estremamente utile è Radio Siciliane, che raccoglie le principali radio della Sicilia in una sola applicazione. L’app è l’ideale per chi non ha una radio del cuore ma vuole comunque restare aggiornato sulle

notizie locali grazie a emittenti come Radio Sicilia Express, Radio Azzurra 91.6 FM Palermo o Radio Gela 102.5 FM Gela Caltanissetta. Funziona in modo simile Radio Sicilia FM, che raccoglie al suo interno le trasmissioni di decine di radio locali siciliane su cui sintonizzarsi

in pochi secondi.

Zak Radio Sicilia è invece un’emittente di Trapani molto amata anche dai non siciliani per la qualità dei programmi e la possibilità di chattare con i dj direttamente sull’app. R.S.C. Radio Studio Centrale è invece l’app di Radio Centrale, la terza radio di Sicilia con sede a Catania.

Oltre ad ascoltare i programmi direttamente da smartphone, grazie a quest’app gli utenti possono salvare in tempo reale le canzoni che vengono trasmesse. Radio Vela Agrigento è invece nata nel 1988 ma è rimasta al passo con i tempi sviluppando un’app che permette di

ascoltare notiziari nazionali e locali, musica non stop e programmi dedicati alla musica del passato.

Anche quando ci allontaniamo dalla Sicilia non dobbiamo dire addio alle nostre radio locali preferite grazie a decine di app disponibili per smartphone che permettono di ascoltare i programmi delle migliori emittenti o di scoprire nuove radio siciliane da portare sempre con noi.