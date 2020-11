Lavori SS 640 dir. Caltanissetta Pietraperzia, Sindaco Messina: “La riapertura principale obbiettivo per la rinascita dell’economia Pietrina”

Si è svolto oggi pomeriggio all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture un incontro che ha visto partecipare l’Assessore dott. Marco Falcone, il Sindaco geom. Salvuccio Messina, il Capo di Gabinetto dell’Assessore Dott. Enzo Marchingiglio, per l’Anas il Responsabile Strutture territoriale Sicilia ing. Valerio Mele ed il Responsabile Area arch. Domenico Curcio.

L’Assessore ha insistito con veemenza per far dare inizio ai lavori al più presto possibile avendo avuto in precedenza la rassicurazione da parte dei tecnici Anas che i lavori sarebbero dovuti partire entro Dicembre.

Il Sindaco di Pietraperzia Salvuccio Messina, per cui la riapertura dello scorrimento veloce per Caltanissetta rappresenta uno dei principali e fondamentali obiettivi per la rinascita dell’economia e della viabilità Pietrina e provinciale, ha ribadito con insistenza l’urgenza e la necessità della riapertura della stessa, ricordando quanto detto dallo stesso Assessore.

A loro volta, i funzionari Anas hanno comunicato che le attività progettuali e le indagini stanno subendo un rallentamento operativo a causa della situazione dei contagi dovuti alla pandemia del Covid-19, a causa di ciò, l’inizio dei lavori potrebbe slittare di alcuni mesi.

Il responsabile del procedimento arch. Curcio e l’ing. Mele hanno informato i presenti che sono in corso le indagini per la definizione della frana profonda, inoltre hanno garantito che la somma per l’intervento è già stata finanziata dal Ministero ed ammonta a 5.000.000,00 di Euro.

A conclusione i presenti hanno stabilito di tornare ad incontrarsi fra breve per aggiornamenti sull’andamento dei lavori.