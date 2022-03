Lavoratori Esa: presentata in Ars una mozione a firma Diventerà bellissima e Attiva Sicilia 

“È stata presentata in Assemblea regionale una mozione in cui si impegna il governo regionale a interloquire con Roma per ottenere una legge cornice che autorizzi a modificare il contratto di lavoro degli OTD dell’Ente Sviluppo Agricolo in tempo indeterminato”.

Dichiarano i firmatari della mozione – deputati di #diventeràbellissima e Attiva Sicilia – con in testa l’on. Giusi Savarino, prima firmataria che aggiunge: “Questa iniziativa parlamentare nasce con l’obiettivo di stabilizzare i 346 operai a tempo determinato. Utilizzando le risorse del PNRR, infatti, potrebbe essere ampliato l’utilizzo delle loro competenze per combattere il cambiamento climatico, a tutela dell’ambiente e del territorio nonché a servizio dell’agricoltura siciliana, e cosi garantire loro l’agognato futuro occupazionale. Sappiamo che l’attuale normativa di riferimento prevede per questi lavoratori la sola stagionalità, che non può essere superata se non a rischio di impugnative e danno erariale, ciò rende imprescindibile interloquire con Roma affinché si costruiscano le basi di questo percorso di stabilizzazione.

Le crescenti preoccupazioni degli OTD e dell’Esa – conclude l’on. Savarino – non sono rimaste inascoltate, noi ce ne facciamo carico e proseguiremo a farlo in tutte le sedi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...