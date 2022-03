Lavoratori Covid, arriva la circolare dell’assessorato. Il commento dell’on. Savarino. 

“All’assessore Ruggero Razza il mio plauso per la circolare relativa all’impiego del personale sanitario e amministrativo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e per il piano regionale di vaccinazione.”

A parlare l’on. Savarino a margine della seduta della VI Commissione dedicata proprio alle comunicazioni dell’Assessore della Salute sui lavoratori Covid.

Nella circolare si parla di una proroga per i lavoratori sino al 31 dicembre, ma anche di un vero e proprio percorso di stabilizzazione reso possibile applicando la normativa regionale e nazionale in materia.

Il tutto nell’ottica di rispondere all’attuale esigenza di personale qualificato che va valorizzato, nonché alla luce dell’aumentato fabbisogno di personale dedicato alle nuove strutture previste dal PNRR sulla sanità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...