Cinque persone, tra cui una donna, hanno rischiato grosso dopo che la loro auto è finita in acqua travolta dalla mareggiata. E’ successo a Lampedusa sul molo di Cala Pisana. Volevano fare un giro in auto per ammirare e fotografare il mare in tempesta, quando un’ondata li ha presi in pieno. Tutti sono riusciti ad abbandonare l’auto appena in tempo. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare il mezzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...