Lampedusa: oggi sbarcati 47 migranti. Ieri 134

A Lampedusa nell’ hotspot si trovano attualmente 137 ospiti. La macchina dei trasferimenti coordinata dalla Prefettura di Agrigento lavora a pieno ritmo. Stamani 187 migranti sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino, diretto a Porto Empedocle. Si tratta di 60 minori non accompagnati che saranno successivamente trasferiti in strutture di Reggio Calabria e 127 adulti per i quali, invece, la destinazione finale è Crotone. Intanto oggi sulla più grande delle Pelagie si è registrato uno sbarco autonomo: 47 migranti, tra cui 5 donne, una delle quali minorenne. Si aggiungono ai due gruppi di 61 e 73 persone giunte ieri sull’isola.

Mi piace: Mi piace Caricamento...