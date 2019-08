La Nissa Rugby “scalda” i motori: al via la stagione 2019/20

Tutto pronto in casa Nissa rugby per la stagione 2019/2020. La società presieduta da Giuseppe Lo Celso serra i ritmi in vista dell’avvio di una nuova, entusiasmante avventura sportiva. Si è già svolto, martedì 27 agosto, il primo meeting tecnico-atletico: prossimo appuntamento giovedì, 30 agosto. Staff e atleti si sono ritrovati presso lo stadio Tomaselli di Caltanissetta: nel corso dei due appuntamenti lo staff tecnico ha svelato obiettivi e informazioni inerenti alla nuova stagione.

Dalla prima settimana di settembre, cominceranno anche le sedute di allenamento: il martedì, giovedì e venerdì, per iniziare la preparazione atletica. Le convocazioni riguarderanno tutti gli atleti delle due categorie senior maschile e femminile, e le juniores under 16 e 18.

Quest’anno la società parteciperà da neo promossa al campionato nazionale di serie c, alla coppa Italia femminile di rugby seven ed, importante novità, ai campionati regionali organizzati dal comitato regionale Fir sicilia di rugby seven (disciplina olimpionica) con le categorie under 16 e 18. Con l’inizio delle scuole partiranno invece le categorie mini rugby dalla under 6 alla under 12.