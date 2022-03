Janni, Italia Nostra: Tre anni in Sicilia senza Sebastiano Tusa 

Prof. Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia:

Oggi, giovedì 10 marzo 2022 si celebra nell’Isola la “Giornata dei Beni culturali siciliani”, dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa: grande archeologo e docente, autorevole assessore regionale dei Beni culturali. Ambasciatore della cultura nel mondo. Sebastiano Tusa è tragicamente scomparso tre anni fa, nel disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo del 2019. In occasione della ricorrenza, voluta dal presidente della Regione Nello Musumeci, i parchi archeologici regionali, i musei, le gallerie, le biblioteche della Regione Siciliana saranno aperti gratuitamente ai cittadini, previa prenotazione sulla piattaforma Youline e nel rispetto delle misure anti-Covid. Numerose le iniziative in programma nei molteplici e straordinari luoghi della cultura siciliani: a Caltanissetta il bellissimo Museo Archeologico Regionale di contrada Santo Spirito. Benissimo tutto questo. Ma, diciamolo: se c’è una costante che attraversa la storia politica della Sicilia dai primi anni Ottanta ai giorni nostri, e ancora di più negli ultimi tre anni, è il pervicace, ostinato tentativo di mettere fuori combattimento il sistema istituzionale della tutela dei beni culturali e del paesaggio. Dunque, se veramente si volesse rispettare la memoria e l’impegno di Sebastiano Tusa, bisognerebbe cambiare rotta, decisamente. Troppe ambiguità e contraddizioni, troppe “perversioni” connotano le politiche di gestione del nostro patrimonio culturale e ambientale. E’ insopportabile il fatto che la politica siciliana consideri la cultura soprattutto uno dei tanti strumenti del potere. Della cultura, dei nostri beni storici, artistici e paesaggistici bisognerebbe farne, invece, un meraviglioso spazio, un infinito tempo di bellezza e di libertà.

Charles Baudelaire ha scritto: «Sempre il mare, uomo libero, amerai». Ciascuno di noi, in Sicilia, possiede un ricordo positivo, un’immagine significativa legata a Sebastiano Tusa. Egli amava l’Isola, la sua l’infinita, variegata bellezza. Egli amava il suo mare azzurro e fecondo. Il Mediterraneo. Generosamente, instancabilmente Sebastiano Tusa visitava luoghi, incontrava e dialogava con studiosi, pescatori, contadini, artisti, operai, docenti, studenti, imprenditori, burocrati, amministratori, politici. Sempre cordiale e affabile. Il suo sguardo era attento, profondo. Visionario. Le sue parole pacate, mai banali. Essenziali. A me, Sebastiano Tusa, sembrava un uomo immune da narcisismo. Un uomo coerente, competente. Sapiente. Era una di quelle persone, rare, dotate di capacità di astrazione e insieme di concretezza. Un uomo rispettoso della storia, delle tradizioni, ma attento e disponibile al nuovo: al moderno, al contemporaneo. I risultati importanti e molteplici del suo lavoro restano a testimonianza della sua statura umana e intellettuale. Di certo egli è un esempio imprescindibile, prezioso, per tutti coloro che sono impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e nella diffusione dei saperi. Una vita interrotta prematuramente quella di Sebastiano Tusa. Imprevedibilmente, tragicamente. Una vita comunque spesa bene: nell’amore, nella conoscenza e nella libertà. Di certo, quanto abbiamo perso noi siciliani con la sua scomparsa lo abbiamo constatato, verificato nel corso di questi ultimi tre anni. Tre anni senza Sebastiano Tusa.

