Janni, Italia Nostra: Più controllo e tutela per la Scala dei Turchi 

Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia: Non c’è pace per la Scala dei Turchi, rilucente frammento di costa siciliana che attira turisti e viaggiatori da tutto il mondo. Ma non solo. Stamani, la speciale marna bianca che connota la Scala è apparsa imbrattata da ciò che sembra polvere rossa. Un’azione criminale e insieme demenziale.

La Procura della Repubblica di Agrigento, guidata dal dr. Luigi Patronaggio, ha aperto un fascicolo d’inchiesta che ipotizza il reato di danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di video-sorveglianza che hanno ripreso l’accaduto. Speriamo che svelino al più presto gli autori dello scriteriato gesto.

Più volte, noi di Italia Nostra, abbiamo espresso l’auspicio che la Regione Siciliana elabori un piano, un progetto dettagliato di tutela e di messa in sicurezza, senza il quale il sito agrigentino non potrà essere restituito alla fruizione dei cittadini, dei visitatori. La Scala dei Turchi merita attenzione, merita di essere salvaguardata e valorizzata. Merita di essere controllata.