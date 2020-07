Italia Nostra sconcertata dall’ennesimo tentativo di sanatoria edilizia in discussione all’Ars

Alla fine l’hanno votato. La commissione Ambiente dell’Assemblea regionale siciliana ha esitato il disegno di legge sull’edilizia che contiene la spudorata sanatoria del 2003.

Malgrado i ripetuti, mendaci proclami in difesa dell’ambiente isolano, le forze di governo e il presidente della Regione Musumeci si sono schierati a favore degli abusivi. A favore di chi delinque. E intende continuare a delinquere. Adesso contiamo sul fatto che la norma non passi in Aula. Contiamo sul fatto che venga archiviato l’ennesimo episodio di malapolitica. Di certo il territorio, il paesaggio e i beni culturali, i cittadini onesti non possono subire altri danni. Altre

offese.

Leandro Janni, Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia