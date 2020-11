Italia, covid 6 novembre: 37.809 nuovi positivi. Guariti 10.586. Decessi 446

In Italia, oggi 6 novembre, 37.809 nuovi casi positivi al Coronavirus e 446 morti, uno in più di 24 ore fa. Terapie intensive ancora su più 124, impennata di guariti, 10.586, mentre frena l’incremento dei ricoveri in regime ordinario oggi 749 ieri 1.140. In crescita il rapporto positivi/tamponi. I numeri che giungono dalle regioni mostrano un aumento dei nuovi casi in Lombardia (quasi 10mila), Veneto e Toscana, mentre restano stabili i dati delle Marche e scendono quelli dell’Emilia-Romagna, dove però salgono i decessi.

