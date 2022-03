Ing. Agati: L’usucapione è disciplinato dall’articolo 1158 del Codice civile

L’usucapione è disciplinata dall’articolo 1158 del Codice civile, che afferma:

“La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali si perfeziona in virtù del possesso continuato e ininterrotto per venti anni”.

L’usucapione è formalmente un modo di acquisto della proprietà a titolo originario non derivativo. Nel nostro ordinamento, la proprietà si può acquistare a titolo derivativo o a titolo originario.

A titolo derivativo quando l’acquisto deriva da qualcun altro (compravendita, successione), a titolo originario quando non vi è proprietario e non si sa chi sia, è il caso dell’usucapione. L’usucapione dunque è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, cioè senza un precedente proprietario.

L’usucapione di un bene immobile avviene per il possesso continuato e incontestato per 20 anni. Questo è quanto disposto dall’articolo 1158 del Codice civile. E’ una questione di possesso continuato. Qualora nell’arco dei 20 anni intervenga una diffida che contesti il possesso, il decorso dei 20 anni viene interrotto da chi abbia interesse.

Decorso il termine, di 20 anni per l’usucapione ordinaria, si diventa proprietari in automatico per il semplice decorso del termine. La proprietà però va poi fatta risultare nei Pubblici Registri. Quindi, in realtà, il solo modo per accertare l’intervenuto decorso dei 20 anni a seguito di quel possesso incontestato è una sentenza del giudice. E’ necessaria dunque una sentenza del giudice che dichiari intervenuto l’usucapione.

Nel 2013 è stato inserito un nuovo comma nell’articolo 2643 del Codice civile, il comma 12 bis. In base a tale comma, anziché arrivare alla pronuncia del giudice e alla sentenza, è possibile trascrivere e quindi sostituire alla sentenza o all’atto notarile un verbale di mediazione che accerta l’usucapione. Questo ha molto snellito le problematiche legate all’usucapione.

La mediazione.

Questa procedura deve essere attivata presso un organismo di mediazione riconosciuto iscritto in un registro del Ministero di Giustizia. Il procedimento consiste nell’attivare la mediazione contro qualcuno che potrebbe essere proprietario. La semplificazione enorme sta nel fatto che dall’incontro tra le parti, in cui viene trovato un accordo, esce un verbale che deve essere firmato dalle parti stesse, dagli avvocati e deve essere autenticato da un notaio. A questo punto il verbale viene trascritto e si sostituisce alla sentenza o all’atto di compravendita. I vantaggi stanno nel fatto che la mediazione dura al massimo tre mesi, contro i circa due anni necessari per ottenere una sentenza del giudice, e in più l’accordo di mediazione fino a 50.000 euro di valore del bene usucapito è esente da imposte di registro.

Come Tecnico-Legale in questi giorni sto assistendo una famiglia che da quaranta anni utilizza un piccolo apprezzamento di terreno come deposito, coltivandolo, sullo stesso terreno hanno realizzato una recinzione con cancello, negli anni hanno presentato querele per furti di reticolato perimetrale, inoltre molti sono i testimoni che sono stati ospiti e hanno lavorato per ripulire, coltivare e svagarsi sul terreno (ormai) usucapito. Giunti alla “Mediazione” la proprietaria che aveva mostrato disinteresse e abbandono del terreno non sapendo neppure dove fosse, si oppone con un avvocato di esperienza, nell’arco di qualche giorno abbiamo dimostrato l’infondata opposizione non sorretta da prove.

Bisogna poi ricordare che l’articolo 1159 del Codice civile parla di usucapione decennale. In merito, se l’acquisto da parte di colui che usucapisce è avvenuto in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, allora l’usucapione si compie con il decorso di 10 anni”.

Nell’Italia più industrializzata l’usucapione si verifica soprattutto per gli accessori degli alloggi, quindi cantine e soffitte, qualche volta per i box, frequenti in tutto lo stivale è l’usucapione di terreni, diritti di servitù immobili rurali. Si riscontrano pochi casi per gli immobili residenziali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...