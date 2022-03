Infermiera Ucraina scappata dalla guerra trova lavoro a Campofranco  

Avrà un lavoro Anna, 40 anni, l’infermiera ucraina arrivata in Sicilia col pullman della missione umanitaria “Favara for Ukraine”.

Giunti a Messina dopo aver attraversato mezza Europa, a Florinda Saieva – la mamma della sedicenne Carla Bartoli che ha pensato e realizzato la raccolta fondi per portare in salvo donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina – è arrivata la notizia. Anna svolgerà la sua professione – con un contratto a tempo determinato – in un hub di Campofranco dove ci sono altri 5 posti disponibili per infermieri provenienti dall’Ucraina.

“Negli ultimi anni, non ho svolto il lavoro di infermiera nel mio Paese perché pagano troppo poco, ha raccontato Anna. Sono contenta però di avere una possibilità di rimettermi in gioco in Sicilia dove farò del mio meglio”.

