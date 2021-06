Incidente sulla A18. Tragedia per la famiglia Privitera. Morto padre, figlio 14enne. Gravissimo bimbo

Drammatico incidente sulla A18 Catania-Messina, in direzione Messina, nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Giardini naxos. Secondo le indagini svolte dalla polizia stradale di Giardini si sarebbe trattato di un incidente autonomo da parte di una Wolkswagen Polo, sulla quale vi erano i sei componenti di una famiglia residente a Gaggi, che si sarebbe schiantata contro il guard rail. A perdere la vita Santo Previtera, 48enne originario di Piedimonte Etneo ma residente da dodici anni nel comune messinese. Insieme a lui è morto uno dei quattro figli che si trovavano a bordo dell’utilitaria, il 14enne Fabio Privitera.

La famiglia tornava a casa da un matrimonio celebrato a Castiglione di Sicilia, intorno alle 22 l’incidente. Il 48enne lavorava nel settore alberghiero a Taormina, ma nell’ultimo periodo, come accaduto a tanti altri, l’emergenza Covid l’aveva costretto a fermarsi.

Nell’impatto micidiale il conducente è stato sbalzato dall’auto; in gravissime condizioni, è deceduto durante il trasporto all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ricovero negli ospedali di Taormina e Catania (Cannizzaro e Policlinico) per la moglie della vittima e per gli altre tre figli, uno dei quali in tenera età è in gravi condizioni.