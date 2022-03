Incidente in autostrada con 6 auto coinvolte: un morto e 4 feriti 

Incidente mortale ieri a tarda sera sull’autostrada Palermo Catania, all’altezza del ponte di via Giafar. Nello scontro che ha coinvolto sei auto, due delle quali sono cappottate, una persona ha perso la vita ma ci sono anche quattro feriti. La vittima è Giuseppe Ponte, 71 anni, originario di Palagonia, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.

