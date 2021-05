Incidente col trattore: muore 62enne di Cianciana. Terzo decesso in una settimana

Un uomo di 62 anni, Antonino Ciaccio, di Cianciana, è deceduto in seguito al ribaltamento del trattore su cui era a bordo. L’incidente mortale è avvenuto lungo un terreno tra Alessandria della Rocca e Cianciana. Sul posto il personale sanitario del 118 e i carabinieri della locale stazione, coordinati dal capitano della Compagnia di Cammarata Sabino Dente. E’ stato anche fatto atterrare un elisoccorso nel disperato tentativo, purtroppo rivelatosi vano, di salvargli la vita. L’uomo è deceduto poco dopo e la salma si trova all’obitorio dell’ospedale Civico di Palermo. E’ il terzo decesso in una settimana – nell’agrigentino – che si verifica con modalità quasi analoghe. Appena ventiquattro ore fa, quasi con la stessa dinamica, ha perso la vita un 73enne di Sambuca di Sicilia, Antonino Ienna. Sei giorni fa, invece, era deceduto sempre a causa del ribaltamento del trattore Gaetano Bonanno, insegnante in pensione originario di Raffadali.

