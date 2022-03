Il sottosegretario all’istruzione Floridia a Ravanusa. Oltre 350mila euro per la scuola danneggiata dall’esplosione 

In visita questa mattina a Ravanusa, il sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia. Accompagnata dal Sindaco Carmelo D’Angelo, dal Prefetto Maria Rita Cocciufa, e dai deputati del M5S Filippo Perconti e Giovanni Di Caro, il sottosegretario ha visitato i luoghi dell’esplosione del 11 dicembre e poi si è recata nella scuola “Don Bosco”, la scuola blu che e’ stata scalfita da detriti generati dalla forte esplosione. A Nome del Ministero è stata donata alla famiglia di Pietro Carmina, professore di storia e filosofia di 68 anni in pensione, morto nell’esplosione, una targa commemorativa in virtù del servizio prestato alla scuola italiana. “Oggi ricordiamo il suo insegnamento con una targa e una cerimonia in suo onore e delle altre vittime della tragedia. E portiamo un messaggio importante di vicinanza e presenza dello Stato: il ministero dell’Istruzione ha infatti adottato un provvedimento che prevede lo stanziamento di oltre 350.000 euro per il ripristino e la messa in sicurezza della scuola ‘Don Boscò, danneggiata dall’esplosione. Restituire la scuola a questa comunità è il modo migliore per onorare la memoria del professor Carmina e di tutti coloro che persero la vita in quel tragico 11 dicembre“. Così la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S.

Nei giorni scorsi il primo cittadino D’Angelo aveva reso noto che a distanza di pochi mesi, è pronto per essere approvato il progetto cantierabile di riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione e la realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati.

A seguire il sottosegretario Floridia si è recata a Favara per visitare la scuola abbandonata “La Mendola” per la quale il Comune ha presentato un progetto di riqualificazione.

L’amministrazione comunale di Favara vuole dar nuova vita alla scuola media “La Mendola”, abbandonata, degradata e vandalizzata a più riprese nel corso degli anni. Il sindaco Antonio Palumbo ha lavorato insieme alla giunta per presentare un progetto, inserito nel contesto del Pnrr, che prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio scolastico.

La scuola va ricostruita con nuovi parametri e nuove tecnologie, a baso impatto ambientale e diventerà una vera scuola moderna e funzionale.

L’amministrazione ha voluto presentare al sottosegretario il pacchetto completo delle proposte inserite nel Pnrr, circa 15 milioni di lavori.

