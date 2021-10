Il sancataldese Marco Giambra nuovo questore di Crotone

E’ il dirigente superiore della Polizia di Stato Marco Giambra il nuovo questore di Crotone. Subentra a Massimo Gambino che, dopo tre anni a Crotone, andra’ a dirigere la questura di Taranto. Giambra proviene da Napoli, dove svolgeva le funzioni di vicario del questore. Originario di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove e’ nato 56 anni fa, Giambra e’ ascoltato polizia nel 1985, anno in cui ha frequentato a Roma il secondo corso quadriennale di vice commissario presso l’Istituto Superiore di Polizia. Ha prestato servizio per diversi anni a Reggio Calabria dove, presso la Squadra Mobile, ha diretto la Sezione Catturandi. Nel 2000 e’ stato trasferito alla Questura di Messina dove, presso la Squadra Mobile, ha diretto le Sezioni omicidi, antidroga e criminalita’ organizzata fino al 2007, anno in cui e’ stato nominato dirigente. Nel 2010 e’ stato annunciato Primo Dirigente e trasferito alla Questura di Reggio Calabria dove ha diretto la Digo fino all’ottobre del 2015, anno in cui e’ stato nominato vicario del questore di Vibo Valentia.

Nel settembre 2017 e’ stato quindi trasferito a Caltanissetta dove e’ rimasti circa due anni per approdare infine a Napoli. Giambra ha fama di essere uno specialista nella cattura di latitanti.