Il Presidente Fico riceve i sindaci delle zone franche montane. Sindaco di Mussomeli tra i manifestanti

Più di cento sindaci e amministratori siciliani coordinati dall’Associazione zone franche montane Sicilia, sono oggi, 6 maggio a Roma per rivendicare, il “diritto di residenza” nelle terre in cui sono nati e che hanno scelto per vivere, chiedendo il riconoscimento della fiscalita’ di sviluppo per compensare gli svantaggi dovuti all’altezza dei luoghi. Lo scopo dell’iniziativa pubblica e’ spingere Camera e Senato a esitare la Legge obiettivo approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 17 dicembre 2019, per il riconoscimento delle Zone Franche Montane che e’ in attesa da 2211 giorni. Applicando la legge si potrà scongiurare il declino di queste aree dell’Isola. La fiscalità di sviluppo è essenziale per compensare l’oggettivo degrado economico subito dai comuni montani della regione siciliana.

E’ necessario agire in fretta in modo che la legge sulle Zone franche montane trovi applicazione e sia di aiuto per i territori vessati da una gravissima crisi economica, acuita notevolmente dall’emergenza sanitaria. Una delegazione di sindaci, tra questi il primo cittadino di Mussomeli, Giuseppe Catania, è stata ricevuta dal presidente della Camera dei deputati Roberto Fico( Nella foto). Ad incontrare i sindaci anche Il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini e altre rappresentanze istituzionali e politiche tra cui: i capigruppo di Senato e Camera, del Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, Lega, Pd, Fratelli d’Italia e Italia Viva; Claudio Maria Galoppi, consulente giuridico della presidente del Senato, Elisabetta Casellati; il presidente della commissione Finanza e Tesoro, Luciano D’Alfonso. Nel pomeriggio, nella sala Nassiria di Palazzo Madama il convegno “Zone franche montane in Sicilia: un’opportunita’ di sviluppo”, organizzato dal Movimento Cinque Stelle. A fianco dei sindaci delle Terre Alte di Sicilia si e’ schierata l’Anci Sicilia che nei giorni scorsi, attraverso il suo presidente Leoluca Orlando ha fatto sapere che: “L’approvazione delle norma sulle Zone Franche Montane puo’ rappresentare, per i comuni interessati, uno strumento importante per frenare lo spopolamento e incentivare l’avvio di attivita’ da parte degli operatori economici, ma deve essere considerata come un primo importante passo rispetto a scelte normative piu’ ampie di carattere nazionale e regionale”.