Il Movimento Etico Siciliano, prepara grigliate per le prossime elezioni siciliane: “Sono aperte le prenotazioni di candidatura  al ‘Grigliata Ethic Day”

Il Portavoce del Movimento Etico Siciliano, Antonio Cipriano, comunica che il Movimento Etico Siciliano sta accendendo i motori per le prossime elezioni amministrative e regionali e fa presente che:

“Il Movimento Etico Siciliano, prepara le grigliate per le prossime elezioni siciliane, sia amministrative che regionali, prima che arrivino gli altri cannolari, pinocchiari, ed inciuciari che vogliono continuare ad illudere la Sicilia ed i Siciliani”.

“Se ancora credete a queste favole”, aggiunge Cipriano “EVITATE di iscrivervi al Movimento Etico Siciliano. Ricordatevi sempre: qualsiasi simbolo e politico nazionale inseguirete, sempre nel …. la piglierete; dai Palazzi Romani a Palazzo D’Orleans (il Palazzo di Potere della Regione Siciliana), ci stanno prendendo in giro da 160 anni; ma e’ un dato di fatto che negli ultimi 70 anni in Sicilia, le prese in giro ci sono ancora più chiare.

Ci stanno consumando, stanno continuando a spolpare il nostro territorio, la classe dominante e colonizzatrice la sta facendo sempre più da padrona, privandoci di ogni libertà, privandoci dell’aria, di godere il nostro mare di allevare le nostre famiglie, le nostre aziende ed i nostri prodotti agricoli ; anche la nostra sanità è finita gestita fuori regione.

E’ ormai consolidata, la manifesta incapacità a governare la Sicilia e molti personaggi politici ora tendono a riciclarsi, ripulirsi come nulla fosse accaduto, saltellando da una bandiera all’altra, oppure da un partito all’altro.

Noi, questo sistema lo vogliamo abbattere; lo dobbiamo assolutamente abbattere, attuando una piena svolta rigenerante ed etica, di cui ne parleremo durante le nostre grigliate !!!

Ricordandovi che un vero e proprio siciliano, mai dona il suo cannolo oppure la sua cassata ad una persona che mai merita.

Porgiamo a tutti Etici Saluti, invitando chiunque voglia prenotarsi per le grigliate a compilare la pre accettazione .

Salva il tuo paese Siciliano, vieni a mettere con noi i tuoi ingredienti per cucinare a fuoco lento e mangiare la vecchia classe politica siciliana.

Ti aspettiamo Etico e Fiducioso” .

clicca sul link per prenotare, compilando il modulo con i tuoi dati : https://forms.gle/J9CBLyizhvy mwMV3A

Si allegano i Comuni dove stiamo programmando le grigliate , quando compilate il modulo allegato ricordatevi di citare per quale grigliata comunale siete disponibili .

I Comuni del Grigliata Ethic Day :

Provincia di Agrigento : Canicattì ; Favara; Montallegro ; Montevago ; Porto Empedocle ; San Biagio Platani;

Provincia di Caltanissetta : San Cataldo; Vallelunga Pratameno ;

Città Metropolitana di Catania : Caltagirone; Giarre; Grammichele ; Ramacca ;

Provincia di Enna : Barrafranca; Calascibetta ;

Città Metropolitana di Messina : Antillo ; Capo d’Orlando; Caronia ; Falcone ; Ficarra ; Galati Mamertino ; Gioiosa Marea ; Mistretta ; Patti ; Rodì Milici ; San Marco d’Alunzio ; Sant’Angelo di Brolo ; Terme Vigliatore ; Torregrotta ;

Città Metropolitana di Palermo : Alia ; Montelepre ; San Cipirello ; Terrasini ;

Provincia di Ragusa : Vittoria

Provincia di Siracusa : Ferla ; Lentini ; Noto ; Pachino ; Sortino ;

Provincia di Trapani : Alcamo ; Misiliscemi