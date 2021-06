IDES: Accordi Stato-Regioni hanno fatto perdere al sud 62 miliardi di euro ogni anno

Il presidente di IDES, Professor Enzo Maiorana, scrive al Presidente Musumeci in merito agli accordi Stato-Regioni, che hanno fatto perdere al sud 62 miliardi di euro ogni anno, grazie alla legge 42 del 2009.

In testo integrale della comunicazione.

LETTERA AL PRESIDENTE MUSUMECI

Sig. Presidente,

in occasione della celebrazione del 75° anniversario dello Statuto di Autonomia Siciliana ha fatto delle affermazioni non perfettamente condivisibili dai Siciliani: “Ha senso parlare di Autonomia regionale come strumento di sviluppo?”.

La risposta all’unisono dei siciliani è “SI”, ma a condizione che si sia capaci di governare in autonomia e la si sappia usare.

Giudica infruttuosa l’Autonomia per il mancato coordinamento con la Costituzione repubblicana.

Non si è trattato di questo, ma di "scippo" subito dai siciliani dell’Alta Corte di Giustizia, l’unica a tutelare le prerogative costituzionali dello Statuto.

Contro questa ingiustizia solo il primo Presidente della Regione Siciliana ha reagito dimettendosi: l’Onorevole Giuseppe Alessi. Tutti gli altri hanno accettato, pur se l’atto è stato illegittimo

Lei afferma che non si può dare la totale responsabilità ai governi nazionali ma che sia anche responsabilità dei Siciliani che hanno partecipato ai Parlamenti nazionali, e che Lei definisce ‘ascari’;. Concordiamo su questo, ma dimentica la responsabilità dei parlamentari regionali e dei vari Presidenti.

Lei definisce ‘sciocca’la rivendicazione dei siciliani per l’attuazione dello Statuto che tanto sangue

è costato ai nostri padri.

Caro Presidente, Lei ha la tendenza a definire sciocchi coloro che non la pensano come Lei, giudizio che ha attribuito a quei siciliani che rivendicando la loro Identità e hanno manifestato per l’attribuzione di quell’assessorato a Salvini.

Lei considera talmente sciocco lo Statuto, da aver accettato, assieme a Crocetta, una riduzione di quanto sarebbe spettato ai siciliani sulla base degli articoli finanziari, patti che hanno comportato la perdita di circa 9 miliardi di euro l'anno e, per questo, definiti ‘scellerati’.

Lei chiede a Draghi infrastrutture? Giustissimo. Ma dove eravate Lei e i suoi predecessori nelle trattative Stato-Regioni?

Dove era Lei, e dov’erano i suoi predecessori, quando veniva approvata dal Parlamento la famigerata legge 42 del 2009, con la quale sono stati sottratti alla Sicilia e alle Regioni del Sud 62 miliardi di euro l’;anno?

Lei afferma che gli osservatori economici ci dicono che i solo settori produttivi siciliani non sono sufficienti ad aumentare il reddito e l'occupazione.

Chi avrebbe dovuto provvedere a risolvere queste insufficienze se non i governi regionali?

Cosa ha fatto Lei? Nulla di nulla.

Lei afferma giustamente che si dovrebbe abbandonare il clientelismo e il familismo, ma chi dovrebbe se non Lei e tutti i politici siciliani?

Enzo Maiorana,

Presidente di IDES Identità Siciliana.