Governo Musumeci compra due spazzaneve per Etna e Piano Battaglia

Due spazzaneve per le stazioni invernali dell’Etna e di Piano Battaglia. Li ha acquistati il governo Musumeci e affidati al Parco etneo e alla Protezione civile della Città metropolitana di Palermo. La consegna ufficiale è avvenuta stamane nella sede della Protezione civile regionale a San Giovanni La Punta, alla presenza dello stesso presidente della Regione Nello Musumeci, accolto dal dirigente generale del dipartimento Salvo Cocina.

I due mezzi, comunemente chiamati “gatto delle neve”, hanno avuto un costo di circa trecentomila euro ciascuno e sono in condizioni di potere trasportare nella cabina 7 persone e una barella. Al termine della cerimonia, il presidente Musumeci ha voluto esprimere apprezzamento agli uomini della Protezione civile e ribadito l’impegno a «valorizzare il volontariato in Sicilia come risorsa preziosa e irrinunciabile».