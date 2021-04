Gli uffici postali del Nisseno si dotano di luce a Led per risparmio energetico  

Nuova luce per gli uffici postali della provincia di Caltanissetta. Prosegue a pieno ritmo il piano di interventi di installazione delle luci al LED nelle sedi di Poste Italiane che nel mese di aprile interesserà 14 uffici postali del Nisseno e che si pone l’obiettivo entro l’anno di completare la collocazione della nuova illuminazione in tutti gli uffici postali della Sicilia.

L’iniziativa, all’insegna dell’efficientamento energetico, prevede la sostituzione delle lampade a fluorescenza al fine non solo della riduzione dell’elettricità consumata ma soprattutto del rispetto per l’ambiente contribuendo a tagliare le emissioni di anidride carbonica.

La tutela dell’ambiente è uno dei “pilastri” della strategia di sostenibilità di Poste Italiane che anche quest’anno ha deciso di dare il via all’iniziativa “mese verde”: per trenta giorni verranno organizzati in Azienda eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche “green”, tra cui l’adesione gli scorsi giorni alle iniziative a sostegno dell’ambiente “M’illumino di meno” e “Earth Hour”. A Caltanissetta nella sede di via Leone XIII le luci sono state spente per un’ora in modo da ridurre i consumi ed essere un esempio di buona condotta nel combattere l’inquinamento luminoso e tenere alta l’attenzione sulla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici in corso. Poste Italiane ha rinnovato anche il decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni lanciando per 30 giorni sui social l’hashtag #meseverdeposte, in modo che ciascuno possa dare testimonianza del proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

L’Azienda continua a promuovere nei diversi ambiti iniziative di valorizzazione del territorio con un approccio sempre più consapevole sui temi ambientali per arrivare all’obiettivo “zero emissioni” fissato per il 2030, come confermato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del Piano Strategico del Gruppo “2024 Sustain & Innovate”.

L’iniziativa green di sostituzione delle vecchie lampadine con i LED è in linea con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili.