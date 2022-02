Giuseppe Giordano nominato responsabile regionale dello Sport della Democrazia Cristiana Nuova

Giuseppe Giordano è il responsabile dello Sport della Democrazia Cristiana Nuova in Sicilia. Lo ha nominato il commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova, Salvatore Cuffaro.

Giordano, originario di Villagrazia di Carini, è un allenatore di calcio: il suo ultimo incarico è stato come vice tecnico della squadra FC Messina. In passato ha guidato, tra le altre squadre, anche la Folgore Selinunte nel Campionato di Eccellenza e l’Audace Partinico Borgetto nel campionato Promozione ed è stato osservatore in Sicilia di squadre di serie B e C: Hellas Verona e Fiorentina.