Giocattoli e generi alimentari donati dai militari a Caltanissetta e Gela

Donati generi alimentari, giocattoli e beni di prima necessità alla parrocchia di San Luca Evangelista di Caltanissetta e alla parrocchia San Domenico Savio di Gela dai militari della “Brigata Aosta” impiegati nella provincia di Caltanissetta nell’Operazione “Strade Sicure”. I numerosi pacchi, consegnati dai militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo con il concorso del Reggimento Logistico “Aosta”, saranno destinati a tutte quelle famiglie che in questo periodo di grave emergenza sanitaria ed economica si trovano in situazioni di difficoltà. Presenti all’evento il Comandante del 4° Reggimento “Genio Guastatori” di Palermo e il Comandante del Gruppo Tattico del Raggruppamento “Sicilia Occidentale”. L’iniziativa solidale a sostegno della popolazione, rappresenta un gesto semplice e concreto a conferma della sensibilità, dell’altruismo e della generosità che animano i militari dell’Esercito Italiano. Il Raggruppamento Sicilia Occidentale, guidato dal Reggimento “Lancieri di Aosta” (6°) di Palermo opera in concorso e congiuntamente con le Forze di Polizia nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, con competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Agrigento, compresa l’isola di Lampedusa.

