Giga gratuiti per gli universitari: la coordinatrice FGR PRI Sicilia scrive al Ministro Istruzione, al Governatore Musumeci e all’assessore Lagalla

“Raccogliendo le richieste pervenutemi da moltissimi colleghi universitari, mi permetto porgere alla Vs. cortese attenzione una situazione di notevole disagio che interessa un numero elevatissimo di studenti universitari causa la necessaria didattica a distanza, consequenziale alla drammatica emergenza sanitaria che l’intero Paese sta purtroppo vivendo.

Il necessario accesso alle varie piattaforme previste per le video conferenze comporta per tutti gli studenti universitari un consumo quotidiano di “giga” che, molto spesso, supera addirittura la quantità prevista dal gestore telefonico, comportando l’obbligo di disertare le lezioni o ricorrere all’utilizzo di altri dispositivi in dotazione ai propri familiari.

La proposta che formulo alle SS.VV. consiste nell’invitarVi, ciascuno per quanto di competenza, a farVi promotori presso i gestori di telefonia mobile che fossero disponibili, al fine di ottenere da quest’ultimi la concessione di un aumento dei “giga” a disposizione per ciascuna telefonia mobile intestata ad uno studente universitario, senza alcun costo aggiuntivo rispetto all’attuale piano tariffario e limitatamente al periodo di sussistenza dell’emergenza sanitaria che impedisce la frequentazione fisica delle aule universitarie.

Per gli studenti e per le loro famiglie sarebbe un contributo importante in tema di risparmio considerando la gravissima situazione economica nella quale, in questa drammatica fase della vita del Paese, versano le famiglie italiane.

Ovviamente, l’intervento suddetto potrebbe e dovrebbe coinvolgere anche le Università delle altre regioni italiane oltre che quelle siciliane estendendo il beneficio a tutti gli studenti universitari italiani.

Con la presente, ho cercato di dare il mio piccolo contributo nel tentare di risolvere un grande problema che assilla la fascia degli studenti universitari, rivolgendomi a Voi fiduciosa che assumerete le iniziative che riterrete più opportune al fine di dare risposta e risolvere una delle diverse difficoltà che, quotidianamente, si trovano ad affrontare i ragazzi e le ragazze italiane.

Nel ringraziarVi di cuore per quanto riterrete fare, Vi ossequio certa di un positivo riscontro alla presente”.

Alice Gullotti

Coordinatrice Regionale della Federazione

Giovanile Sicilia – Partito Repubblicano Italiano