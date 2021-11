Gela. Sindaco si stringe al dolore della famiglia di Pino Ricca, morto a 53 anni a Modica durante tromba d’aria

Il sindaco di Gela Lucio Greco, afferma: “Prima il Catanese, adesso il Ragusano. Ancora un dramma, ancora una vita spezzata da questa ondata di maltempo estremo. Nel giorno in cui, a Modica, il collega Ignazio Abbate ha proclamato il lutto cittadino, voglio stringermi alla famiglia di Pino Ricca, il titolare di un bar – tabacchi di 53 anni che ieri mattina ha perso la vita a causa della violenta tromba d’aria che si è abbattuta in città e che ha devastato, in particolare, la zona periferica in cui l’uomo viveva. Condoglianze alla moglie e al figlio. Auguri di pronta guarigione, invece, ai due coniugi ultrasessantenni rimasti feriti a seguito del passaggio della stessa tromba d’aria e ora ricoverati in ospedale, a Ragusa e a Modica. Si rimane, senza dubbio, attoniti e scioccati di fronte a notizie del genere. Solidarietà e vicinanza, infine, a quanti hanno subito danni incalcolabili alle loro attività, in tutta la provincia iblea ed in particolare a Comiso.”

Chi era Giuseppe Ricca? Per tutti “Pino”, aveva 53 anni. Ricca abitava in contrada Bosco Trebalate, a 3 chilometri da Modica. Sono i quotidiani locali a restituire un ritratto della vittima, un uomo molto conosciuto a Modica, titolare del Caffè D’Orientale in via Vittorio Veneto. In città lo chiamavano anche “Pino Milano” perché per un certo periodo della sua vita aveva vissuto nel capoluogo lombardo. Secondo una prima ricostruzione, Pino Ricca stava uscendo intorno alle 6.30 del mattino quando il vento l’ha travolto e scaraventato sul cancello a circa 10 metri di distanza dall’uscio di casa. Per lui non c’è stato nulla da fare: anche il suo furgone è stato sbalzato dal vento. A lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi la moglie e il figlio. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. Lascia la moglie e il figlio, Piergiorgio.

Lo conoscevano tutti nella sua Modica. Un uomo affabile, appassionato del suo bar, con una moglie e un figlio che si era da poco laureato in Giurisprudenza. E proprio sulla bacheca del ragazzo, in queste ore, si leggono i messaggi di cordoglio di molte persone attonite. Aveva fatto i sacrifici che ogni padre di famiglia farebbe, Giuseppe Ricca. Ed era ovviamente felice del successo di un figlio che lo aveva ripagato con il suo impegno.