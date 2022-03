Gela: Ragazza di 19 anni tenta il suicidio e si lancia dal balcone 

Dopo la ragazzina di 14 anni, che si è lanciata dal balcone della scuola, ieri sera a Gela si è verificato un altro tentativo di suicidio. Si tratta di una ragazza di 19 anni che, rientrata a casa, mentre non c’ era la famiglia, ha messo a segno il suo proposito e si è lanciata dal balcone. I genitori si erano allontanati da poco dall’abitazione nel quartiere San Giacomo, per partecipare ad una festicciola quando sono stati avvertiti della notizia che li ha sconvolti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La ragazza è stata trasportata in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ha riportato fratture multiple che, comunque possono essere curate. I Carabinieri che si stanno occupando delle indagini confermano il tentativo di suicidio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...