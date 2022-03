Gela. Ing. Francesco Agati. “Progetto Gelone”, una straordinaria idea di sviluppo marittimo e turistico in una città abbandonata da Dio e dagli uomini. 

Gela, ingegnere Francesco Agati:

È come se due epoche venissero fuse fino a sovrapporsi. La prima quella moderna con la realizzazione di un marina a Valle di Montelungo a Gela con 1000 posti barca e attracco per aliscafi, traghetti e catamarani. Un moderno marina mai progettato in tutto il mediterraneo con centro commerciale, aree ricreative e sportive. Abbiamo scelto la Valle di Montelungo a Gela non a caso, è l’unica area ancora non edificata della città a disposizione 70 ettari incontaminati per-cui ideali per realizzare opere maestose mai viste in tutto il Mediterraneo.

La seconda quella moderna. L’opera viene fusa con l’area da golf a monte, area perfetta per la realizzazione un campo da Golf 18 buche e resort nell’Ex fattoria Drogo.

Montelungo di proprietà del Libero Consorzio di Caltanissetta, attualmente in vendita, ha una grande storia, si sviluppò una delle più grandi resistenze della seconda guerra mondiale dove gli italiani più volte respinsero i United States Marine Corps del generale George Patton maggiore collaboratore di Dwight Eisenhower. Nei secoli inoltre sono stati ritrovati molti reperti archeologici risalenti agli antichi greci. Oggi l’area è abbandonata a se stessa acquistabile ad un prezzo stracciato dall’ente Libero Consorzio di Caltanissetta.

Definiamo il “PROGETTO GELONE” un intreccio di sviluppo senza precedenti in tutto nel Mediterraneo, porto turistico, campo da golf, e resort 5 stelle, una fusione senza precedenti.

Per rendere esecutivo il nostro progetto, “IL PROGETTO GELONE” siamo alla ricerca di una multinazionale che opera nel settore immobiliare e nautico, l’impresa non è semplice, Gela ha forti margini di miglioramento nell’agevolare i professionisti. Con il nostro “PROGETTO GELONE” stiamo cercando di cambiare il destino di una città dimenticata da Dio e dagli uomini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...