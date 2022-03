Gela. Ing. Francesco Agati. Porto rifugio, ripartire da zero. Il “PROGETTO GELONE” a Valle di Montelungo con campo da golf e resort 5 stelle a monte continua ad essere l’unica soluzione. 

Gela, ingegnere Francesco Agati: Negli ultimi anni, abbiamo formulato diverse ipotesi di rilancio economico ed infrastrutturale della Città del Golfo di Gela.

Siamo stati sempre scettici per l’investimento nel porto rifugio tanto pubblicizzato dalla politica, ancora una volta i fatti ci hanno dato ragione. Si riparte da zero.

Ripetiamo l’ubicazione del porto rifugio: -è inadatta-, mancano spazi a terra, le vie di comunicazione stradali, gli spazi per le aree commerciali e di svago. Investire su quel porto significa “buttare soldi pubblici.” Quel porto deve essere utilizzato solo per la pesca e la vendita di pescato.

Il dipartimento regionale della protezione civile che sa bene dello sperpero di denaro pubblico su quella infrastruttura, è tornato a farsi sentire, fa ripartire da zero le procedure di caratterizzazione dei fondali e delle sabbie del sito portuale inagibile e chiuso alla navigazione, il tempo trascorso aveva fatto perdere ogni efficacia ai campionamenti già effettuati. Si dovrà ricominciare da capo, non a caso.

La Regione ha autorizzato una copertura, per il dragaggio del porto, che ammonta, in totale, a 780 mila euro. Sono previste attività in mare, analisi fisiche ed ecotossicologiche, verifiche microbiologiche e “analisi chimiche su set ridotto”, per un totale di 550 mila euro. Nel quadro tecnico economico, per “somme a disposizione dell’amministrazione”, il calcolo delinea un ammontare di 229 mila euro. Costi, benefici dopo questi investimenti quali benefici avrà Gela, quali ritorni economici?, gli investimenti stimati ammontano a 140.000.000,00 di euro.

Perché continuare a perdere tempo quando si può realizzare un nuovo porto con le stesse somme già finanziate, esclusivamente turistico. La Valle di Montelungo è il punto strategico che abbiamo individuato dopo un’attento studio costiero e marittimo. Il “PROGETTO GELONE” ancora una volta è l’unica proposta infrastrutturale che può garantire uno sbocco turistico a mare con campo da golf, e resort 5 stelle a monte, in una città dimenticata da Dio e dagli uomini.

