Gela. Furto a “Sartoria italiana”, titolare: “In centro non ci sono controlli” 

A Gela un furto è stato messo a segno, lunedì sera, all’interno del negozio di abbigliamento “Sartoria italiana”, nel cuore del centro storico. Il ladro è entrato e in pochi istanti, fingendosi un semplice cliente, ha aperto il registratore di cassa e portato via il denaro dell’attività commerciale. La titolare, Ivana Donegani, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine ma ha voluto segnalarlo anche sulla sua personale pagina facebook. L’esercente considera il furto come l’apice di un’assenza totale di controllo, soprattutto in centro storico, dove insistono molte attività, che devono fare i conti non solo con la crisi e con atti come quello perpetrato nella sua attività ma anche con rapine e danneggiamenti. “Il deserto più totale”, così scrive la titolare dell’attività, definendo la quotidianità del centro storico, in assenza di controlli. “L’assenza di traffico veicolare in un momento così triste acuisce ovviamente il problema. Non una pattuglia di vigili urbani e nemmeno di forze dell’ordine presenti”, scrive sulla pagina facebook, nella quale ha postato il video del furto. Il ladro è stato ripreso dai sistemi di videosorveglianza interna e probabilmente non sarà difficile identificarlo. Il post è però un appello a rafforzare i controlli e un’evidente critica verso chi dovrebbe fare e non agisce. “Tutto questo è accaduto, mi sembra evidente, per effetto dello stato di disinteresse totale della classe politica (l’attuale così come tutte le altre precedenti) che non si pone nemmeno il problema di rendere più sicuro il centro storico, provando a ripopolarlo, magari revocando la ZTL almeno sino alla fine dello stato di emergenza Covid”, scrive ancora.

Senza certezze, tutto è possibile e i rischi aumentano. “Quel soggetto sarebbe potuto entrare anche armato confidando comunque sulla possibilità di poterla fare franca. Questi irresponsabili potranno continuare ad agire in maniera assolutamente indisturbata, confidando proprio sul fatto che nessun controllo e vigilanza esiste in centro storico”, si legge inoltre nel post.

