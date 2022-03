Gela. Francesco Agati: L’assenza dell’amministrazione comunale, mi induce ad investire nel decoro pubblico  

Gela, ingegnere Francesco Agati:

In questi giorni i commercianti del centro continuano a lamentarsi per l’assenza oggettiva e soggettiva dell’amministrazione comunale di Gela; se il centro storico è abbandonato bisogna pensare in quale stato siano le altre strade a ridosso del Corso Salvatore Aldisio.

Fino a qualche giorno fa la zona liceo classico e precisamente la Via Berchet, la Via Scorza e la Via Di Dio erano al buio, il Comune di Gela pur sollecitato più volte non è mai intervenuto. Negli anni è successo di tutto, incidenti, furti, infortuni.

Oggi, AGATI IMMOBILIARE INTERMEDIARI DAL 1922 ha completato il primo steep dell’illuminazione della piazzetta che era al buio, pericolosa per bambini, anziani e passanti, a breve tra la Via Berchet, Via Scorza e Via Di Dio oltre all’illuminazione che era assente, provvederemo alla pavimentazione, al posizionamento di due panchine e alla piantumazione di due pini, per rendere la zona decorosa a misura di città europea.

Alle lamentele noi preferiamo le soluzioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...