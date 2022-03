Gela. Centro Storico abbandonato dai commercianti, Agati: ”Occorre una politica di rivitalizzazione e valorizzazione”

Visto l’abbandono del centro storico di Gela, ormai sono più i locali commerciali chiusi che quelli aperti.

Con la presente chiediamo all’amministrazione di valutare la nostra proposta di riqualificazione urbana sintetizzata in cinque punti.

– Realizzazione di un museo nell’Ex Chiesa San Rocco.

– Passaggio libero h24 corso Vittorio Emanuele per auto e moto. (Abolizione isola Pedonale).

– Isola pedonale in Via Cairoli. (Rivitalizzazione del mercato immobiliare).

– Organizzazioni di quattro eventi importanti ogni cambio stagione.

– Riduzione delle imposte comunali del 50% per tutti i proprietari di locali commerciali. Che in termini semplici significa locazioni più basse.

– Apertura del parcheggio San Francesco tra l’altro gli edifici pubblici hanno l’obbligo di avere posti auto di pertinenza, il Comune di Gela è l’unico Comune in Italia privo di parcheggio.

Se la realizzazione del più volte citato museo in centro storico richiede tempo e risorse, gli altri quattro punti sono semplici da realizzare, occorre solo una delibera comunale e buona volontà amministrativa.

Bisogna abbattere la rassegnazione. Per maggiori delucidazioni gli interessati possono recarsi in Via Berchet, 5 a Gelanello studio tecnico-legale del Dott. Francesco Agati.

