Fuga di gas dal contatore installato all’interno, incendio in un palazzo di 12 piani, distrutta un’abitazione

Un incendio la scorsa notte ha distrutto un’abitazione in via Maurizio Ascoli a Palermo (zona Ospedale Civico) e annerito l’intero prospetto del palazzo di 12 piani. Nel rogo è stata raggiunta dalle fiamme anche la colonna del gas. Sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi per diverse ore hanno lottato contro il rogo per riuscire a limitare i danni. Sono intervenute anche le volanti della polizia. Non ci sono feriti.

L’allarme è scattato non appena sono state notate le fiamme uscire dall’appartamento. Sono andati distrutti diversi vani, un’auto che si trovava all’interno del garage e anche un’altra auto e un motorino che invece erano parcheggiati all’esterno, proprio accanto al prospetto. Dopo aver spento il rogo, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo, constatando che l’abitazione, a causa dei danni strutturali riportati, non è agibile. Secondo una prima ipotesi l’incendio potrebbe essere stato originato da una fuga di gas dal contatore installato all’interno.

