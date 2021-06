Franco Calderone, incontro con Ignazio Corrao: “Ottimo candidato alla Presidenza della Regione”

Franco Calderone ha incontrato l’eurodeputato siciliano Ignazio Corrao: “Potrebbe essere un ottimo candidato alla presidenza della Regione siciliana per il terzo polo. Nei giorni scorsi ho incontrato l’eurodeputato siciliano, Ignazio Corrao. Noi di Equità Territoriale seguiamo da tempo la proficua attività che Corrao ha svolto e continua a svolgere nel Parlamento europeo. Con lui abbiamo condotto alcune battaglie politiche comuni, come le critiche costruttive alla nuova PAC, la Politica Agricola Comune dell’Unione europea. Sin dalle prime battute della sua esperienza nell’Europarlamento, Corrao si è sempre distinto per l’intelligenza e la passione con la quale ha difeso il Sud e la Sicilia. Con lui è possibile fare un ragionamento politico, partendo dal fatto che potrebbe essere un ottimo candidato alla presidenza della Regione siciliana per il terzo polo”. Lo dice Franco Calderone, coordinatore in Sicilia di Equità Territoriale, il Movimento creato dallo scrittore e giornalista Pino Aprile. “L’aspetto politico importante di Corrao – osserva Calderone – è la sua coerenza politica, dote molto rara nella politica italiana e siciliana. Corrao è cresciuto nell’esperienza del Movimento 5 Stelle prima maniera, quando il Movimento era espressione delle istanze popolari e non delle alchimie politiche. Sulla tutela dell’ambiente, per esempio, Corrao non ha mai cambiato opinione. E non è certo un caso se, dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle, ha aderito al gruppo dei Verdi europei. E ha votato contro una riforma della PAC che penalizza l’agricoltura legata alla tutela dell’ambiente e previlegia invece la ‘chimica’ e gli allevamenti intensivi. Corrao non ha mai perso di vista gli interessi del Sud Italia e della Sicilia, se è vero che svolge il suo ruolo di parlamentare restando legato al proprio territorio. Il territorialismo, per lui, è un valore importante. Basti pensare alla battaglia che ha condotto nel Parlamento europeo a difesa dell’olio extra vergine di oliva e, in generale, dell’agricoltura di Sud Italia e Sicilia. E l’ha fatto sempre con grande professionalità, perché Corrao ha alle spalle non solo una solida preparazione culturale, giuridica e politica, ma anche uno stretto legame con la propria terra. Oggi Corrao potrebbe essere una preziosa risorsa culturale e politica per quanti, in Sicilia, in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, pensano a una sua possibile candidatura alternativa al centrodestra e al centrosinistra”. “Candidatura alternativa alla vecchia politica siciliana – osserva ancora il coordinatore di Equità Territoriale in Sicilia – significa ragionare sul civismo, sull’ambientalismo e sul territorialismo. Nella nostra Isola c’è una grande sensibilità verso la tutela dell’ambiente, verso il cibo sano, verso un’agricoltura in armonia con la natura. Ma la politica siciliana fino ad oggi non è riuscita a trasformare in un progetto politico l’amore di tanti siciliani verso l’ambiente. E’ arrivato il momento di cominciare a pensare a un progetto politico che punti a coniugare economia e tutela dell’ambiente. E poiché anche l’Unione europea, non senza qualche contraddizione, va verso questa direzione, Corrao eventualmente candidato alla guida della Sicilia potrebbe dare alla nostra Isola una marcia in più sul fronte della tutela dell’ambiente, forte della sua esperienza nel Parlamento europeo, esperienza che gli consentirebbe di agganciare la Sicilia al grande dibattito culturale e politico lanciato in questi anni dai Verdi europei. In questo scenario dove ambientalismo, civismo e territorialismo si ritroverebbero insieme in un progetto realmente alternativo alla vecchia politica siciliana potrebbero trovare posto anche i meridionalisti, gli autonomisti, i sicilianisti e gli indipendentisti della Sicilia”.

