Francesco Agati: Giochi politici degli Stati Uniti distruggeranno economicamente l’Italia. Non era meglio restare neutrali? La Sicilia lavori per la neutralità tra Russia e Nato 

Gela, ingegnere Francesco Agati: La Russia con un territorio che si estende per 17 milioni quadrati è lo stato più vasto al mondo da sempre uno dei paesi più importanti del globo Dal 2019 i problemi con l’Unione Europea e Stati Uniti si sono acutizzati con il pretesto del conflitto nella regione del Donbass in Ucraina. Le modifiche costituzionali hanno dato maggiori poteri a Putin. Con il crollo dell’URSS, la Federazione russa si è inserita nel sistema economico globale, nel 1992 ha fatto il suo ingresso nel fondo monetario internazionale IMF e nella Banca Mondiale WB, accolta nel G8 nel 1997 ed espulsa in data 2014, mentre nel 2012 dopo 18 anni di negoziazioni è divenuta membro dell’Organizzazione mondiale del commercio WTO. Storicamente Ucraina e Russia mai hanno avuto buoni rapporti. Il legame tra Mosca e Bruxelles era stato sempre solido per fini commerciali ed energetici. La Russia ha materie prime e minerali, in grado di assicurare ai suoi 150 milioni di cittadini sicurezza energetica e alimentare per secoli. Ha un debito netto pari a zero, e enormi riserve auree.

È un paese con un’identità fortissima, arte e cultura, abitato da un popolo forgiato nel ghiaccio che da agricolo e analfabeta in cinquant’anni è arrivato nello spazio. Ed è pure una superpotenza nucleare. La Russio non è una nazione a sé, ha l’appoggio di Cina, Iran, Siria, Corea del Nord. Non sarà facile da piegare con le sanzioni e neppure militarmente. L’Italia che da sempre intrattiene rapporti economici con la Russia avrà forti perdite. A questo proposito, infatti, le stime più recenti riferiscono che gli scambi Russia-Italia hanno un valore che supera i 22 miliardi di euro. Le relazioni commerciali tra Russia e Italia si basano sull’esportazione di prodotti dalla Penisola per un valore totale superiore ai 7 miliardi di euro e di importazione dalla Russia di circa 12,6 miliardi di euro. Ma anche con l’Ucraina l’Italia intrattiene affari, con un interscambio di oltre 4 miliardi di euro nei primi 11 mesi del 2021.

Per quanto riguarda i prodotti russi importati in Italia, la Penisola è uno degli Stati europei maggiormente filorussi in materia di commercio. Il Paese, infatti, è molto dipendente dalle importazioni russe: situazione condivisa, ad esempio, con l’Austria.

Nello specifico, l’Italia importa dalla Russia gas naturale che corrisponde a circa il 43% degli acquisti dall’estero secondo i dati del 2020.

Altri prodotti russi che giungono in Italia, poi, sono di natura minerale, petrolifera e metallurgica. È evidente, quindi, che – in caso di interruzione dei rapporti commerciali con Mosca – la Penisola andrebbe incontro a gravi difficoltà da affrontare, quello in cui stiamo assistendo è solo il preliminare.

Le sanzioni e pignoramenti ai russi avrà forti ripercussioni personalmente prevedo la chiusura del gasdotto Stream 2 in gestione a Gazprom inoltre tutte le materie prime sono già un lusso iniziano a scarseggiare metalli in cui Russia e Ucraina sono i primi importatori e cereali le convenzioni internazionali prevedono ancora adesso l’obbligo di acquisto dei cereali nei paesi dell’est e proprio per questo motivo hanno obbligato i produttori a disinvestire in questi prodotti, l’Italia è un paese dipendente dalla Russia e dai paese dell’Est per trattati commerciali internazionali. Stiamo cacciando i miliardari e facendo arrivare milioni di profughi che devono essere aiutati.

L’accentuarsi della crisi è inevitabile, il nostro paese è già in fase di preallarme e pronto a dichiarare l’economia di guerra, non era meglio restare neutrali.

Perché ricadere per l’ennesima volta nei giochi politici degli Stati Uniti che hanno innescato la I la II e oggi la III guerra mondiale. Gli Stati Uniti da sempre amano le guerre, mai nei loro territori, ma in Europa e in Asia in particolare e quando le nazioni e gli eserciti sono in-ginocchio partecipano prima militarmente e dopo dettando leggi. Il conflitto Russio-Ucraino è un pretesto, il vero interesse sono materie prime, e annientare una nazione che si oppone alla NATO.

La Sicilia con la propria posizione geografica può sicuramente lavorare come un’intermediario tra Russia e Nato (Stati Uniti) e lavorare diplomaticamente per la pace dei due schieramenti, stimo vantaggi futuri non indifferenti nel settore immobiliare e del lusso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...