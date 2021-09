Forza Italia. Eugenio Bonaffini è un nuovo componente del dipartimento agricoltura  

Eugenio Bonaffini di Caltanissetta è un altro nuovo componente del Dipartimento agricoltura di Forza Italia. Un’altra nomina per il partito che si prepara per la nuova stagione in un settore considerato strategico per la Sicilia. Eugenio Bonaffini ha un’ esperienza professionale come operatore forestale. Oggi, dopo un lungo percorso professionale, Bonaffini è un manager con esperienza quindicennale nel Marketing aziendale; amministratore aziendale e direttore tecnico presso la cooperativa Etnos.

A Bonaffini giungono le felicitazioni del responsabile regionale del Dipartimento, Antonio Ortoleva e gli auguri di un proficuo lavoro.