Focus sullo stato di salute del calcio italiano

Con l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018 subita all’esito della doppia sfida contro la Svezia, il calcio italiano ha toccato il punto più basso della storia dello sport. Da quel giorno, i vertici federali hanno lavorato duramente per far sì che il nostro movimento tornasse ai fasti di un tempo e, seppur faticosamente, pare proprio che la FIGC stia riuscendo nel proprio intento. Il gap che separa le nostre connazionali dai top team europei è ancora importante, ma la Nazionale di Roberto Mancini fa ben sperare in vista del futuro.

In Serie A è tornato l’equilibrio

Dopo nove anni di dominio Juventus in cui i bianconeri sono riusciti a portarsi a casa ben nove scudetti consecutivi, quest’anno in Serie A TIM la musica è cambiata e in testa alla classifica c’è l’Inter che si gode un vantaggio significativo sul Milan secondo in classifica. Il ritorno ad alti livelli delle milanesi non può fare altro che bene a tutto il nostro calcio, che però continua a faticare in modo incredibile nelle competizioni europee. Mentre l’Inter è uscita ai gironi chiudendo all’ultimo posto in un girone tutt’altro che proibitivo, l’Atalanta ha dovuto dire addio alla competizione agli ottavi di finale dove è stata eliminata per mano del Real Madrid. Destino analogo è toccato alla Lazio, uscita per mano del Bayern Monaco e alla Juventus che invece è stata eliminata dal Porto. Soprattutto i risultati europei dei bianconeri gettano enormi ombre su tutto il nostro calcio che sembra dover lavorare ancora tanto per arrivare al livello dei migliori campionati europei. Eppure, negli ultimi anni abbiamo assistito a un sensibile livellamento verso l’alto del nostro campionato, certificato dal ritorno delle “Sette Sorelle”. Sono sette le compagini che sembrano avere a disposizione i mezzi per sognare lo scudetto e tutte e sette si giocheranno la qualificazione alla prossima Champions League da qui al termine del campionato. Se al 1° di aprile, dando un’occhiata alle scommesse Serie A, a quota 1,10, l’Inter è ormai la favorita indiscussa per la vittoria del titolo, per la qualificazione alle coppe europee la lotta è più aperta che mai e non vediamo l’ora di scoprire chi alla fine riuscirà a spuntarla.

L’Italia di Mancini continua a vincere e convincere

Mentre, come detto, le squadre di club devono lavorare ancora tanto per accorciare il divario che a oggi le separa dai top team europei, la Nazionale di Roberto Mancini continua a tenere alta la bandiera tricolore. Il tecnico di Jesi, giunto dopo i fallimenti della gestione Ventura, ha dato un’impronta di gioco chiara agli azzurri che ora non sanno fare altro che vincere. Dopo aver vinto il girone di Nations League ed essersi garantiti il pass per le Final Four e aver vinto con ampio margine il girone di qualificazione ai prossimi Europei itineranti che si giocheranno in estate, l’Italia ha iniziato al meglio anche il percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Grazie a tre vittorie consecutive conquistate contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, gli azzurri conducono il girone a punteggio pieno e la sensazione è che si giocheranno tutto nelle due partite contro la Svizzera, l’unica vera avversaria temibile del girone. Il merito di questi risultati, come detto, è sicuramente di Roberto Mancini che ha avuto il coraggio di puntare sui giovani – come stanno facendo anche le squadre locali – e di accelerare il ricambio generazionale con scelte dolorose ma necessarie. E così, di colpo, l’Italia è tornata a essere una delle migliori Nazionali al mondo, capace di imporre il proprio gioco contro ogni avversario e di esprimere un calcio convincente. L’unico neo resta la scarsa vena realizzativa dei nostri attaccanti che continuano a sprecare tanto e che non sono ancora riusciti a fare il definitivo salto di qualità anche con la maglia azzurra. Paradigmatica, in tal senso, è l’esperienza in Nazionale di Ciro Immobile che non riesce ancora a trovare la porta con continuità e che non è ancora certo di una maglia da titolare nelle prossime competizioni ufficiali.

L’Italia di Roberto Mancini dovrà continuare a lavorare duramente ma la strada intrapresa è quella giusta. Dopo anni difficili il nostro calcio sta crescendo e la sensazione è che, nonostante le difficoltà e nonostante i recenti fallimenti europei, basterebbe davvero poco per arrivare al livello dei migliori club d’Europa.