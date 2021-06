FIR Sicilia, Gianni Saraceno nuovo presidente. Andrea Lo Celso confermato consigliere regionale

Con 1898 voti, pari al 75,5% delle preferenze, Gianni Saraceno è stato eletto nuovo presidente del Comitato regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby. Rimasto unico candidato dopo la rinuncia nelle 24 ore precedenti di Roman Clarke, inizialmente l’altro contendente alla presidenza, sono risultati nulli, dunque, i restanti 514 voti. Erano presenti all’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva 21 società siciliane delle 22 aventi diritto di voto, pari a 2512 voti (89%).

Il nuovo Consiglio regionale siciliano, che supporterà il lavoro del neo presidente sarà così composto: Agatino Lazzara eletto con 2041 voti, Andrea Lo Celso (1915), Stefano Massari (1800) e Antonino Catanzaro (1611). L’Assemblea Elettiva odierna, che si è tenuta nel pieno del rispetto dei protocolli anti Covid-19 nell’Aula Magna “Giovanni Arcidiacono” della Cittadella universitaria sportiva di Catania, concessa gratuitamente e con grande spirito di collaborazione dalla società CUS Catania, ha espresso così il proprio verdetto in vista del quadriennio olimpico 2021-2024.

“Sono certamente orgoglioso per la fiducia accordatami dalla maggioranza delle società, – questo il pensiero a caldo del neo eletto presidente Saraceno – ci metteremo subito al lavoro per programmare al meglio il prossimo quadriennio. A tal proposito mi affido all’unione di intenti e alla piena collaborazione di tutti gli attori del nostro rugby chiamati in causa, solo così potremo dar seguito alla crescita del movimento rugbistico siciliano come già registrato negli ultimi anni. Ci tengo particolarmente a ringraziare chi mi ha preceduto, dal presidente uscente ai consiglieri, raccolgo il testimone insieme al nuovo consiglio e spero che potremo fare altrettanto bene.”

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del presidente uscente Orazio Arancio, che ha ringraziato tutte le società presenti che lo hanno supportato durante i suoi due mandati, così come ha salutato con stima e affetto tutte le persone che hanno lavorato con lui negli ultimi nove anni. Lo stesso presidente uscente, apparso emozionato dopo la lunga avventura alla guida di FIR Sicilia, è stato omaggiato dai presenti come simbolo di gratitudine per il lavoro svolto in questi anni.

Arancio ha successivamente introdotto all’Assemblea Ordinaria Regionale Elettiva il nuovo vice presidente della FIR, Antonio Luisi, che ha coordinato insieme alla Commissione Verifica Poteri le operazioni di voto. Prima di procedere alle consultazioni, Luisi e Arancio hanno voluto ricordare insieme alla platea presente, con un lungo e commosso applauso, Ezio Vittorio, l’allenatore dell’Amatori Catania scomparso prematuramente pochi giorni or sono. Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente in un clima di reciproco rispetto tra i candidati.

In seguito alla riforma federale, il nuovo consiglio, dunque, sarà composto nella sua totalità da cinque unità rispetto alle otto passate, in cui siederà per la prima volta Agatino Lazzara, peraltro il primo eletto per numero di voti; riconfermati il nisseno Lo Celso, Massari e Catanzaro. Tra i sei candidati consiglieri non sono stati eletti nel consesso: Paolo Fuggetta (746 voti) e Alessandra Palermo (461).

Il nisseno Andrea Lo Celso, direttore sportivo della DLF Nissa Rugby, ha dichiarato: “Ringrazio tutte le società che mi hanno rinnovato la fiducia. Con più tenacia e impegno sarò per altri 4 anni a servizio del rugby siciliano, per sconfiggere il covid dobbiamo ripartire anche dallo sport”.

Giovanni Saraceno, nato ad Augusta (SR) nel 1975, atleta della SyrakoRugby Club Siracusa, è anche allenatore delle categorie giovanili della squadra aretusea. Prima dell’incarico assunto come vice presidente del Comitato regionale Sicilia FIR nell’ultimo quadriennio è stato anche consigliere tra il 2009 e il 2010 e delegato per la provincia di Siracusa dal 2012 al 2016.