Finanziamenti Regionali a Ragusa, Comiso e Palermo

La Regione punta sul rilancio e sulla valorizzazione della Fiera agroalimentare del Mediterraneo (Fam). Sono stati finanziati con 690 mila euro i lavori di riqualificazione del Foro boario di Ragusa, in contrada Nunziata, area di proprietà del Comune ibleo e sede della manifestazione fieristica. Lo ha deciso il governo Musumeci, accogliendo l’istanza presentata, nel maggio scorso, dal sindaco, Peppe Cassì. La decisione segue l’impegno preso dal presidente della Regione con la comunità locale per la valorizzazione della rassegna zootecnica. «La zootecnia rappresenta una colonna non solo dell’economia del Ragusano – afferma il governatore siciliano Nello Musumeci – ma per tutta l’Isola. Ecco perché si impone la necessità di avere a disposizione strutture che possano essere idonee e adeguate a fare da vetrina per la valorizzazione delle razze allevate e a dare un respiro sempre più internazionale al comparto». Il progetto prevede la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento-amianto delle stalle che verrà sostituita con strutture in fibrocemento. Inoltre, in corrispondenza dei prospetti nord e sud dell’area espositiva, è prevista l’installazione di una protezione. Verranno inoltre sistemate le aree destinate a parcheggio e verrà rinnovata la pavimentazione stradale. Anche l’area verde verrà sistemata con la piantumazione di alberi e cespugli.

La Regione Siciliana finanzierà l’acquisto dello storico cineteatro “Vona” di Comiso, in provincia di Ragusa. Lo ha deliberato il governo Musumeci, accogliendo la richiesta avanzata dal sindaco Maria Rita Schembari, nel maggio scorso. L’obiettivo del governo regionale è quello di acquisire la storica struttura, chiusa ormai dal 1993 che, oggi, necessita di massicci interventi di ristrutturazione, sottrarla al totale degrado e farne uno spazio di aggregazione sociale e culturale a disposizione del Comune. «Con questo intervento non solo restituiamo un cinema a Comiso – luogo del quale il Comune è rimasto privo per troppo tempo – ma recuperiamo un pezzo della sua storia e della sua identità», commenta il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Costruito nel 1934, il cineteatro “Vona” rappresentò un luogo particolarmente importante per intere generazioni di comisani e, tra questi, lo scrittore Gesualdo Bufalino che, non a caso, lo citò più volte nei suoi romanzi e nei suoi racconti. Il finanziamento arrivato dalla Regione permetterà di acquisire tutti gli edifici del quadrilatero in cui si trova il cinema. Oltre che luogo di intrattenimento, il cineteatro “Vona” ospiterà anche attività di cineforum sia per studenti sia per appassionati.

Stanziati oltre centomila euro per la ristrutturazione e il consolidamento della Chiesa San Giovanni Battista, a Palermo, nel quartiere Tommaso Natale. Lo ha deciso il governo Musumeci, accogliendo la richiesta presentata lo scorso mese di giugno dal parroco monsignor Giovanni Lo Giudice, che aveva evidenziato l’urgenza di intervenire su tetti, facciata, campanile, locali adibiti al catechismo e all’oratorio, danneggiati da lesioni e infiltrazioni. «Garantiremo la riqualificazione e la sicurezza di un complesso parrocchiale risalente ai primi del Novecento – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – importante dal punto di vista storico-architettonico, ma prezioso anche per il ruolo di aggregazione sociale che svolge nella borgata di Tommaso Natale». L’intervento permetterà di impermeabilizzare le coperture per debellare le infiltrazioni e l’umidità, di risanare le strutture in cemento armato, il campanile, i solai di calpestio. Saranno garantiti anche la manutenzione delle pareti del teatro e dei locali parrocchiali, l’adeguamento del servizio igienico del campo sportivo per l’accesso alle persone con disabilità, il restauro di parte del soffitto a volta della chiesa.