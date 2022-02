Ferrovie. Agati: Libero Consorzio di Caltanissetta escluso dagli investimenti della Regione Siciliana pari a 12 milioni

Francesco Agati:

Ben quattordici stazioni ferroviarie di Sicilia, tra Palermo, Messina, Catania e il Siracusano, saranno oggetto a breve di un Piano di manutenzione straordinaria dal valore complessivo di circa 12 milioni di euro. Il Libero Consorzio di Caltanissetta resta escluso ancora una volta per tutto quello che riguarda infrastrutture e investimenti delle opere pubbliche.

Il Governo Musumeci ha finanziato 12 milioni di euro per restituire decoro e funzionalità ad alcune delle stazioni più frequentate e ad altre in fase di rilancio, dell’intero asse metropolitano di Messina fino a Palermo, Catania, Milazzo e Noto.

Musumeci Dichiara: “Abbiamo lavorato a lungo per concretizzare questi interventi, così da restituire ai passeggeri dopo tanto tempo un contesto di efficienza e cura delle nostre stazioni, come avviene nel resto d’Italia”. Impegno che oggi grazie a Rfi viene mantenuto, di fatto cambiando volto ai trasporti pubblici e rilanciando la mobilità sostenibile via treno, per abbattere traffico e inquinamento.

Fra gli interventi previsti: opere murarie, il ripristino di intonaci degradati e dei percorsi tattili a tutela dei disabili, verniciature e pulizia di vetrate, rivestimenti ed elementi metallici, rimozione di graffiti e varie opere di mantenimento del decoro.

Ci chiediamo, Gela abbandonata e isolata, senza infrastrutture e in questo caso, per restare in tema, senza ferrovia non rientra nei comuni siciliani, come non rientra Caltanissetta, perché?.. Non posso prendermela con il governo regionale che lavora, il problema sono i nostri rappresentanti, che neppure si presentano ai tavoli delle trattazioni e partenariato. E il Libero Consorzio di Caltanissetta continua a restare il territorio meno sviluppato d’Europa.