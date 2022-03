A Favara ancora un raid vandalico all’interno della villetta “Gaspare Ambrosini”. Ignoti hanno devastato la staccionata in legno, e danneggiato le giostre per i bambini. I carabinieri della Tenenza di Favara, hanno avviato le indagini, per provare a identificare i responsabili. Come primo passaggio i militari dell’Arma hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza collocati a presidio della villetta, o nelle immediate vicinanze.

