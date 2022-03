Favara. Morto 20enne, tragico schianto tra auto e camion in sosta 

Guidava una Fiat Punto un giovane ventenne di Favara, Antonio Restivo, quando arrivato nei pressi dello stadio comunale Bruccoleri, in via Cicero e Di Francisca, per cause in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un camion in sosta a bordo della carreggiata.

Vista la gravità delle condizioni di Restivo è stato chiamato l’elisoccorso da Caltanissetta ma la situazione è apparsa subito drammatica tanto che l’elicottero del 118 è dovuto tornare indietro perchè nel frattempo era stata constatata la morte del 20enne.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della tenenza di Favara e la polizia municipale.

