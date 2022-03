Favara for Ukraine. In arrivo l’autobus di Carla: tamponi per profughi e delegazione. Una famiglia andrà a Riesi. Grazie a Carla Bartoli e alla sua famiglia  

L’Asp di Agrigento ha fatto sapere che i 53 profughi ucraini e i componenti della spedizione umanitaria che ha raggiunto la Polonia dove, a Lublino, ha preso in carico donne e bambini in fuga dalla guerra, saranno sottoposti, in via precauzionale, a tampone antiCovid.

La comunicazione e’ stata data alla Prefettura e al capo missione Florinda Saieva che è sul pullman. Tutti verranno sottoposti a tampone, prima di scendere dal bus, nell’area della zona industriale fra Agrigento, Favara e Aragona.

La persona più anziana è una pensionata di 87 anni, Katya, che assieme alla figlia, alla nipote e al pronipote, è scappata da Ternopil. Dice di essere stanca, ma è sorridente perché, dopo settimane di terrore, è tornata ad intravedere speranza per se stessa e per i componenti della propria famiglia. L’87enne e la sua famiglia verranno trasferiti, dopo l’arrivo a Favara, a Riesi dove li aspettano alcuni congiunti che vivono da tempo nel Nisseno.

L’arrivo è previsto tra la serata e la nottata di oggi sabato 19 marzo. Tra i profughi c’è anche un bambino di 14 anni che era stato operato al cervello per un tumore. Uriy, che sembra molto più piccolo della sua età, è salito sul bus a Lublino, assieme alla mamma e alla sorella, tutti fuggiti da Irpen, vicino Kiev. L’adolescente avrà bisogno di cure specialistiche e Florinda Saieva,

è in contatto con alcuni conoscenti medici che indirizzeranno il bimbo verso una struttura ospedaliera adeguata. Il ragazzo, al momento, è sotto cura farmacologica. Florinda è in costante contatto anche con un pediatra perché, a bordo del bus, ci sono anche due bimbi di 8 e 6 anni con la febbre alta. Sono 18 complessivamente i minori, tutti accompagnati, che si trovano sul mezzo in viaggio verso la Sicilia.

Florinda Saieva è la mamma di Carla Bartoli, la sedicenne che ha organizzato una raccolta fondi di oltre 12 mila euro in pochi giorni per noleggiare il bus e portare in salvo mamme e bambini in fuga dalla guerra. Un gesto coraggioso, di grande valore, arrivato da una ragazza cresciuta in un ambiente familiare da sempre impegnato nel settore del volontariato civile.

Prima di prendere i profughi l’autobus è partito da Favara con coperte, generi alimentari e prodotti per l’igiene, tutto destinato agli ucraini scappati in Polonia.

FARM CULTURAL PARK

Carla, come dicevamo, è figlia d’arte. I suoi genitori sono da sempre impegnati sul territorio per rilanciare le potenzialità di Favara e non sprecare il suo patrimonio storico e artistico. Così Andrea Bartoli e la moglie Florinda Saieva hanno fatto nascere l’associazione , con l’obiettivo di creare spazi nel Centro storico in grado di attrarre visitatori. Sono stati individuati ben 15 comparti, dove opere d’arte sono state realizzate come elementi di arredo urbano, oltre a lavori da Street Art ed a nuovi spazi verdi. E’ stata persino creata una piccola scuola, si chiama Prima Minister, dedicata a ragazzi minorenni che hanno voglia di approfondire i temi della partecipazione alla vita pubblica. Come ha fatto Carla con la sua bellissima iniziativa per il popolo ucraino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...