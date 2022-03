E’ evaso dai domiciliari ed è stato pizzicato dai Carabinieri della Tenenza in contrada San Benedetto a Favara. A finire nei guai F. R, che è stato arrestato per il reato di evasione. In attesa di convalida dell’arresto, il favarese, si trova ristretto agli arresti domiciliari.

