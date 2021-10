Favara. Ecco il consiglio comunale

Antonio Palumbo è il nuovo sindaco di Favara con il 64,76% pari a 8.558. Sconfitto il medico Salvatore Montaperto che si ferma al 35,24% con 4.656 voti. Si delinea così il nuovo consiglio comunale con il neo primo cittadino che però non ha la maggioranza avendo ottenuto solo 3 dei 23 seggi. Montaperto, a cui è attribuito il seggio in consiglio comunale, porta a casa 12 consiglieri comunali. Altri 8 sono suddivisi tra le liste “Azzurri per Favara”, Udc, Forza Italia e Onda. Questi i 23 nuovi consiglieri comunali di Favara.

I dati sono forniti dall’ufficio elettorale della Regione Siciliana (alleghiamo link per accedere). I numeri potrebbero subire alcune variazioni, con conseguenze per eventuali seggi, in base ad alcune operazioni di conteggio del voto in atto. http://www.elezioni.regione.sicilia.it/AG/ReportSeggiAG120.html

La lista “Favara per i beni comuni” ha ottenuto 1.323 voti pari al 7,50% eleggendo così 2 consiglieri comunali: si tratta di Pasquale Cucchiara (255) e Angelo Airò Farulla (160).

Il Partito Democratico ha ottenuto 1.151 voti pari al 6,53% eleggendo 1 consigliere comunale: si tratta di Antonio Liotta (229).

L’UDC ha ottenuto 1.377 voti pari al 7,81% eleggendo così 2 consiglieri comunali: si tratta di Massimo Milazzo (367) e Mariano Lombardo (361).

La lista “Montaperto per Favara” ha ottenuto 1.329 voti pari al 7,53% eleggendo così 2 consiglieri comunali: si tratta di Vito Maglio (541) e Carmen Virone (335)

Fratelli d’Italia ha ottenuto 1.713 voti pari al 9,71% eleggendo così 2 consiglieri comunali: si tratta di Mariagrazia Agnello (378) e Antonio Pio Vullo (354).

La lista “Vivi Favara” ha ottenuto 1.599 voti pari al 9,07% eleggendo così 2 consiglieri comunali: si tratta di Alessandro Pitruzzella (380) e Carmelo Sanfratello (324).

La lista “Facciamo Squadra” ha ottenuto 1.107 voti pari al 6,28% eleggendo 1 consigliere comunale: si tratta di Onofrio Nipo (368).

Diventerà Bellissima ha ottenuto 2.069 voti pari al 11,73% eleggendo così 3 consiglieri comunali: si tratta di Salvatore Fanara (1.213), Miriam Mignemi (642) e Marco Bacchi (583).

La lista “Azzurri per Favara” ha ottenuto 1.632 voti pari al 9,25% eleggendo 2 consiglieri comunali: si tratta di Ignazio Sorce (362) e Antonio Cipolla (300).

La lista “Onda” ha ottenuto 1.270 voti pari al 7,20% eleggendo così 2 consiglieri comunali: si tratta di Giuseppe Lentini (758) e Miriam Indelicato (305).

La Democrazia Cristiana ha ottenuto 2.035 voti pari al 11,54% eleggendo così 3 consiglieri comunali: si tratta di Gaspare Castronovo (784), Gerlando Nobile (553) e Marianna Zambito (524).

Forza Italia ha ottenuto 1.033 voti pari al 5,86% eleggendo così 1 consigliere comunale: si tratta di Paolo Dalli Cardillo (464).